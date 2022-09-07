Трейдери продають російську нафту під виглядом індійської або турецької Путін заявив про намір обмежити вивіз зерна з портів України » РФ втратила більше 50,6 тис. військових, 2097 танків, 237 літаків і 1194 системи артилерії За добу Росія у війні з Україною втратила близько 460 військових, 36 броньованих машин, 20 танків і 15 артилерійських систем Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці. З 24 лютого до 7 вересня рашисти під час війни в Україні втратили: особового складу – близько 50 610 (+460) осіб

танків – 2097 (+20) од.

бойових броньованих машин – 4520 (+36) од.

артилерійських систем – 1194 (+15) од.

РСЗВ – 300 (+4) од.

засобів ППО – 156 (+0) од.

літаків – 237 (+1) од.

гелікоптерів – 208 (+1) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 880 (+4)

крилаті ракети – 214 (+5)

кораблів/катерів – 15 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 3320 (+15) од.

спеціальної техніки – 109 (+0) За добу найбільших втрат армія РФ зазнала на Донецькому напрямку.