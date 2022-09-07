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РФ втратила більше 50,6 тис. військових, 2097 танків, 237 літаків і 1194 системи артилерії

Знищений російський танк

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.З 24 лютого до 7 вересня рашисти під час війни в Україні втратили:

  • особового складу – близько 50 610 (+460) осіб
  • танків – 2097 (+20) од.
  • бойових броньованих машин – 4520 (+36) од.
  • артилерійських систем – 1194 (+15) од.
  • РСЗВ – 300 (+4) од.
  • засобів ППО – 156 (+0) од.
  • літаків – 237 (+1) од.
  • гелікоптерів – 208 (+1) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 880 (+4)
  • крилаті ракети – 214 (+5)
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3320 (+15) од.
  • спеціальної техніки – 109 (+0)

За добу найбільших втрат армія РФ зазнала на Донецькому напрямку.

7 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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