РФ скоїла понад понад 30 тис. воєнних злочинів за час повномасштабної війни

Про це повідомляє сайт Офісу генпрокурора України.

Зокрема українські правоохоронці зареєстрували 32 093 злочини агресії та воєнні злочини, з яких 30 887 — порушення законів та звичаїв війни (воєнні злочини), 73 — планування, підготовка або розв’язання та ведення агресивної війни, 30 — пропаганда війни, 1103 — інші.

Також зафіксовано 14 932 злочини проти національної безпеки України, з них 10 410 — посягання на територіальну цілісність і недоторканність держави, 1645 — державна зрада, 2137 — колабораціонізм, 160 — пособництво державі-агресору, 64 — диверсії, 516 — інші.

Крім того, внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинули 382 дитини, 741 дитину поранено.

У магістральній справі щодо агресії РФ підозрюваними проходять 624 представники російського військово-політичного керівництва.

Офіс гепрокурора закликає громадян фіксувати воєнні злочини РФ і повідомляти про них за посиланням.