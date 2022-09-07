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РФ скоїла понад понад 30 тис. воєнних злочинів за час повномасштабної війни

Офіс генпрокурора України

Про це повідомляє сайт Офісу генпрокурора України.

Зокрема українські правоохоронці зареєстрували 32 093 злочини агресії та воєнні злочини, з яких 30 887 — порушення законів та звичаїв війни (воєнні злочини), 73 — планування, підготовка або розв’язання та ведення агресивної війни, 30 — пропаганда війни, 1103 — інші.

Також зафіксовано 14 932 злочини проти національної безпеки України, з них 10 410 — посягання на територіальну цілісність і недоторканність держави, 1645 — державна зрада, 2137 — колабораціонізм, 160 — пособництво державі-агресору, 64 — диверсії, 516 — інші.

Крім того, внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинули 382 дитини, 741 дитину поранено.

У магістральній справі щодо агресії РФ підозрюваними проходять 624 представники російського військово-політичного керівництва.

Офіс гепрокурора закликає громадян фіксувати воєнні злочини РФ і повідомляти про них за посиланням.

7 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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