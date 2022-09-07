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Пентагон запланировал на среду испытания МБР Minuteman III

Двигатель межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Американские военные проведут испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты, заранее уведомив Россию

В среду американские военные проведут испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты, сообщил Пентагон, добавив, что в соответствии с Гаагским кодексом и договорными обязательствами Соединенные Штаты передали предварительное уведомление России.

Пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер объявил на сегодняшнем брифинге, что «рано утром, 7 сентября, с базы космических сил США Ванденберг в Калифорнии будет проведен испытательный запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III силами командования глобальных ударов ВВС США».

Представитель Министерства обороны США назвал испытания обычными и сказал, что они должны продемонстрировать готовность ядерных сил США и вселить уверенность в безопасность и эффективность национальных средств ядерного сдерживания.

В прошлом месяце Соединенные Штаты уже были готовы провести испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, но отложили их во избежании эскалации напряженности в отношениях с Пекином во время китайской демонстрации силы вблизи Тайваня.

7 сентября, 2022 | Category: Новости, США

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