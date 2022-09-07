На відбудову України ми хочемо понад $1 трильйон — Зеленський

На відбудову України потрібен понад $1 трильйон — це буде найбільший проєкт у Європі — Зеленський, www.president.gov.ua

Повне відновлення України після перемоги у розв’язаній росією війні буде найбільшим економічним проєктом у Європі, який наразі можна оцінити у понад трильйон доларів США.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на зустрічі з керівниками великого бізнесу в межах відкриття Нью-Йоркської фондової біржі.

«Загальний проєкт української відбудови — це буде найбільший економічний проєкт у Європі нашого часу. Найбільший для декількох поколінь. Його обсяг уже зараз оцінюється в сотні мільярдів доларів. А з необхідною модернізацією української інфраструктури з урахуванням безпекових потреб — це понад трильйон доларів. І в доволі короткій перспективі — менш як десять років», — сказав глава держави.

Водночас він розповів, що вже розпочато реалізацію проєкту відбудови України після бойових дій за Fast Recovery Plan, який дає змогу негайно відновлювати всю необхідну інфрастурктуру на звільненій території.

Президент переконаний, що будь-яка компанія ніде у світі наразі не знайде таких можливостей, як в Україні.