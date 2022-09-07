Макрон призвал французов сократить энергопотребление на 10 процентов

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал резко сократить энергопотребление в стране на 10 процентов в ближайшие недели и месяцы, чтобы избежать нормирования и отключений этой зимой на фоне напряженности в отношениях с поставщиком Россией из-за войны в Украине.

Макрон предупредил, что в ближайшие месяцы может быть введена принудительная экономия энергии, если добровольных усилий будет недостаточно.

По его словам, планы нормирования энергопотребления разрабатываются «на случай», если они понадобятся, и что к «отключениям будут прибегать в крайнем случае».

«Самая лучшая энергия – это та, которую мы не потребляем», – сказал французский лидер на пресс-конференции, призвав отечественные компании и домохозяйства экономить электроэнергию, в том числе отключая отопление и кондиционеры.

Франция – одна из многих европейских стран, затягивающих пояса в связи с резким ростом цен на энергоносители. Главный российский газопровод, по которому природный газ поставляется в Германию, остается закрытым.