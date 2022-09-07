Индия спустила на воду авианосец с израильским оружием на борту

В Индии спущен на воду первый авианосец собственной постройки «Викрант». Среди прочего он оснащен израильской системой Barak-8, сообщает IsraelDefence.

На церемонии, которая прошла в городе Кочи штата Керала, присутствовал премьер-министр Нарендра Моди. Это самый большой и самый сложный военный корабль, когда-либо построенный на верфях Индии.

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«Викрант» станет вторым авианосцем в составе ВМС страны. Он оснащен современными системами управления и вооружения. Среди них Barak-8 израильского производства.

Barak-8 – это зенитно-ракетная система, предназначенная для защиты от любых типов воздушных угроз, включая самолеты, вертолеты, противокорабельные ракеты, БПЛА, баллистические и крылатые ракеты. Может быть развернута на суше и установлена на кораблях. Система Barak-8 разработана IAI совместно с Индией, что позволило заключить в 2017 году крупнейшую сделку между странами на сумму 1,6 млрд долларов (включая поставку).

К покупке этой системы проявили интерес разные страны. «Детали» писали о готовящемся визите в Израиль делегации министерства обороны Вьетнама. Цель – продвижение крупной сделки по приобретению трех зенитно-ракетных комплексов Barak-8 общей стоимостью полмиллиарда долларов.



«Детали»

Источник: https://detaly.co.il/indiya-spustila-na-vodu-avianosets-s-izrailskim-oruzhiem-na-bortu