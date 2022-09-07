Через наступ України РФ мають дилему: розгортати резерви на Донбасі чи захищатися на Півдні

Про це повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.

«За останню добу тяжкі бої йшли на трьох фронтах: на півночі під Харковом, на сході на Донбасі та на півдні в Херсонській області. Заплановані основні зусилля Росії, ймовірно, пов’язані з наступом на Бахмут на Донбасі, але командири стикаються з дилемою: чи розгортати оперативні резерви для підтримки цього наступу, чи захищатися від наступу України на півдні», — йдеться в огляді.

У британській розвідці вважають, що численні одночасні загрози, розкидані на 500 км, перевірять здатність Росії координувати оперативний план і перерозподіляти ресурси між кількома угрупованнями сил.

При цьому, як стверджується, на початку війни нездатність Росії зробити це була однією з основних причин поганої роботи її збройних сил.