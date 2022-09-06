Єврокомісія розробила два інструменти для обмеження ціни на російський газ Україна перемогла Італію та достроково вийшла до плей-офф Євробаскету-2022 » ЗСУ спробують створити два котли росіян на Правобережжі Херсонщини, — аналітик Українська армія спробує розколоти угруповання російської армії на правому березі Дніпра у Херсонській області на дві частини Про це аналітик Defence Express Сергій Згурець сказав в ефірі Еспресо. Він розповів, як російські окупанти можуть відступати з правого берега Дніпра у Херсонській області. «Є два сценарії — є теоретична спроба рухатись на Запоріжжя, але тепер ми бачимо, що дії у Високопіллі відрізають такі можливості. Я думаю, їм доведеться реагувати на дії ЗСУ. Не виключено, що українська армія спробує розколоти угруповання на дві частини і створити два котли, які поступово будуть стискати і знищувати. Тікати доведеться або через річку або просто здаватися», — розповів Згурець.