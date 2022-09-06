 
«  
  »

ЗСУ спробують створити два котли росіян на Правобережжі Херсонщини, — аналітик

ЗСУ

Про це аналітик Defence Express Сергій Згурець сказав в ефірі Еспресо.

Він розповів, як російські окупанти можуть відступати з правого берега Дніпра у Херсонській області.

«Є два сценарії — є теоретична спроба рухатись на Запоріжжя, але тепер ми бачимо, що дії у Високопіллі відрізають такі можливості. Я думаю, їм доведеться реагувати на дії ЗСУ. Не виключено, що українська армія спробує розколоти угруповання на дві частини і створити два котли, які поступово будуть стискати і знищувати. Тікати доведеться або через річку або просто здаватися», — розповів Згурець.

6 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  