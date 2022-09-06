ЗСУ спробують створити два котли росіян на Правобережжі Херсонщини, — аналітик

Про це аналітик Defence Express Сергій Згурець сказав в ефірі Еспресо.
Він розповів, як російські окупанти можуть відступати з правого берега Дніпра у Херсонській області.
«Є два сценарії — є теоретична спроба рухатись на Запоріжжя, але тепер ми бачимо, що дії у Високопіллі відрізають такі можливості. Я думаю, їм доведеться реагувати на дії ЗСУ. Не виключено, що українська армія спробує розколоти угруповання на дві частини і створити два котли, які поступово будуть стискати і знищувати. Тікати доведеться або через річку або просто здаватися», — розповів Згурець.
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