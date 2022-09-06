ЗСУ просунулися на Луганщині

Збройні сили України частково просунулися в Луганській області та закріпилися на нових позиціях.

Про це в телеграмі повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За словами Гайдая, в області є певні позитивні результати – українські військові просунулися на кілька сотень метрів і закріпилися.

«Луганщина продовжує тримати оборону. Декілька сотень метрів у нас за вчорашній день (за 5 вересня, – ред.) додалось, які наші військові контролюють. Оскільки були відбиті атаки та були певні невеличкі просування», – зазначив очільник ОВА.