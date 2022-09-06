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ЗСУ просунулися на Луганщині

Збройні сили України частково просунулися в Луганській області та закріпилися на нових позиціях.

Про це в телеграмі повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За словами Гайдая, в області є певні позитивні результати – українські військові просунулися на кілька сотень метрів і закріпилися.

«Луганщина продовжує тримати оборону. Декілька сотень метрів у нас за вчорашній день (за 5 вересня, – ред.) додалось, які наші військові контролюють. Оскільки були відбиті атаки та були певні невеличкі просування», – зазначив очільник ОВА.

6 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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