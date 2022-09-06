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Втрати Росії у війні проти України перевалили за 50 тисяч вояків

Росія втрати у війні в Україні вже понад 50 тисяч військовослужбовців, за останню добу вбито близько 350 російських загарбників.

Джерело: Генеральний штаб ЗС України

Деталі: Найбільших втрат Російська Федерація зазнала на Донецькому напрямку.

Захисники України минулої доби збили гелікоптер РФ, 9 безпілотників і 4 крилаті ракети.

Також знищено 9 танків, дві РЗСВ, 25 ББМ і 22 артилерійські системи.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.09 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 50150 (+350) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2077 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4484 (+25) од,
  • артилерійських систем – 1179 (+22) од,
  • РСЗВ – 296 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 156 (+0) од,
  • літаків – 236 (+0) од,
  • гелікоптерів – 207 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 876 (+9),
  • крилаті ракети ‒ 209 (+4),
  • кораблі/катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3305 (+19) од,
  • спеціальна техніка ‒ 109 (+2).
6 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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