Впродовж доби знищено близько 90 окупантів, 4 склади боєприпасів на Півдні

Про це повідомляє ОК «Південь».

«В районі Новогригорівки, на Миколаївщині, під час спроби атакувати наші позиції, було відкрито вогонь на ураження і знищено ударний ворожий гелікоптер Ка-52», — йдеться в повідомленні.

Втрати ворога становлять:

86 росіян

4 танки

12 одиниць авто-бронетехніки

4 гаубиці 152 –го калібру «Мста-Б» та «Мста-С»

3 гармати 152-го калібру «Гіацинт-Б» та «Гіацинт-С»

станцію зв’язку

протитанковий ракетний комплекс.

Також знищений ворожий безпілотник «Орлан-10» в районі Високопілля. Під час ракетної атаки по визволених територіях Херсонщини, в районі Андріївки, силами протиповітряної оборони знищено дві ракети Х-59.

Крім того, ліквідовані чотири склади ворожих боєприпасів в Бериславському, Херсонському й Баштанському районах.

Наша авіація завдала 18 ударів по позиціях, логістиці, командних та опорних пунктах ворога.

Ракетно-аптилерійськими підрозділами виконано 370 вогневих завдань з ураження підрозділів ППО, районів зосередження сил і засобів, станцій РЕБ й понтонних переправ поблизу Дар’ївки та вздовж Каховської ГЕС.