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Впродовж доби знищено близько 90 окупантів, 4 склади боєприпасів на Півдні

вертоліт Алігатор

Про це повідомляє ОК «Південь».

«В районі Новогригорівки, на Миколаївщині, під час спроби атакувати наші позиції, було відкрито вогонь на ураження і знищено ударний ворожий гелікоптер Ка-52», — йдеться в повідомленні.

Втрати ворога становлять:

  • 86 росіян
  • 4  танки
  • 12 одиниць авто-бронетехніки
  • 4 гаубиці 152 –го калібру «Мста-Б» та «Мста-С»
  • 3  гармати 152-го калібру «Гіацинт-Б» та «Гіацинт-С»
  • станцію зв’язку
  • протитанковий ракетний комплекс.

Також знищений ворожий безпілотник «Орлан-10» в районі Високопілля. Під час ракетної атаки по визволених територіях Херсонщини, в районі Андріївки, силами протиповітряної оборони знищено дві ракети Х-59.

Крім того, ліквідовані чотири склади ворожих боєприпасів в Бериславському, Херсонському й Баштанському районах.

Наша авіація завдала  18 ударів по позиціях, логістиці, командних та опорних пунктах ворога.

Ракетно-аптилерійськими підрозділами виконано 370 вогневих завдань з ураження підрозділів ППО, районів зосередження сил і засобів, станцій РЕБ й понтонних переправ поблизу Дар’ївки та вздовж Каховської ГЕС.

6 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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