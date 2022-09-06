Впродовж доби знищено близько 90 окупантів, 4 склади боєприпасів на Півдні

Про це повідомляє ОК «Південь».
«В районі Новогригорівки, на Миколаївщині, під час спроби атакувати наші позиції, було відкрито вогонь на ураження і знищено ударний ворожий гелікоптер Ка-52», — йдеться в повідомленні.
Втрати ворога становлять:
- 86 росіян
- 4 танки
- 12 одиниць авто-бронетехніки
- 4 гаубиці 152 –го калібру «Мста-Б» та «Мста-С»
- 3 гармати 152-го калібру «Гіацинт-Б» та «Гіацинт-С»
- станцію зв’язку
- протитанковий ракетний комплекс.
Також знищений ворожий безпілотник «Орлан-10» в районі Високопілля. Під час ракетної атаки по визволених територіях Херсонщини, в районі Андріївки, силами протиповітряної оборони знищено дві ракети Х-59.
Крім того, ліквідовані чотири склади ворожих боєприпасів в Бериславському, Херсонському й Баштанському районах.
Наша авіація завдала 18 ударів по позиціях, логістиці, командних та опорних пунктах ворога.
Ракетно-аптилерійськими підрозділами виконано 370 вогневих завдань з ураження підрозділів ППО, районів зосередження сил і засобів, станцій РЕБ й понтонних переправ поблизу Дар’ївки та вздовж Каховської ГЕС.
Leave a Reply