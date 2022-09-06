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Україна перемогла Італію та достроково вийшла до плей-офф Євробаскету-2022

Святослав Михайлюк

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У понеділок, 5 вересня, у Мілані Україна переграла Італію з рахунком 84:73. Команда Айнарса Багатскіса здобула третю поспіль перемогу, набрала 6 очок, зберегла лідерство та достроково вийшла до 1/8 фіналу. Найрезультативнішим у складі переможців став Святослав Михайлюк, який набрав 25 очок.

Слідом за українцями в групі C розташувалися Греція (6 пунктів), Хорватія (5), Італія (4), Естонія (3) та Велика Британія (3).

Наступну гру наші баскетболісти зіграють сьогодні, 6 вересня, проти греків.

Євробаскет-2022

Група С. 3-й тур

Мілан, Італія

Україна — Італія 84:73

6 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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