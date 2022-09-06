Росія почала купувати боєприпаси у Північної Кореї

Росія проводить закупівлю мільйонів боєприпасів у Північної Кореї (КНДР). Мова йде про артилерійські снаряди та ракети малої дальності.

Про це з посиланням на американську розвідку пише Washington Post.

За оцінками уряду США такі дії Росії – ознака ефективності санкцій проти країни-агресора. Адже тепер РФ змушена розраховувати лише на країни-ізгої.

Нагадаємо, що Росія, за оцінками українського Генерального штабу, щодня витрачає 50000-60000 боєприпасів в ході бойових дій в Україні.

Американський чиновник, оцінюючи угоду з КНДР, сказав, що це ознака того, що Росія нездатна виробляти в достатній кількості навіть найпростішу військову продукцію.

Розвідка США зафіксувала російські спроби придбати зброю у КНДР через кілька днів після поставки Росії іранських безпілотників. За словами американських чиновників, частина БПЛА з Ірану мали механічні пошкодження.

Натомість Китай поки що дотримується санкційних обмежень щодо Росії і не допомагає їй відновлювати військовий потенціал, пише Washington Post. Міністр торговлі США Джина Раймондо неодноразово попереджала КНР, що у разі спроби продати Росії мікросхеми компанією Semiconductor Manufacturing International Corporation чи іншими Америка перекриє доступ до своїх технологій і фактично закриє ці підприємства.