Прем’єр Польщі назвав недостатньою допомогу ЄС для України

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький закликав Єврокомісію виплатити Україні обіцяні 9 млрд євро, заявивши, що допомога ЄС є недостатньою.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє RMF24.

Коли Моравецького запитали про оцінку зусиль ЄС щодо обладнання та фінансової допомоги Україні, він сказав: «Я вважаю цей стан фінансових зобов’язань з боку Європейської комісії, безумовно, недостатнім», – відповів він.

За його словами, план Росії в умовах неспроможності завдати Україні воєнної поразки може включати спроби «заморити Україну голодом».

«Це може бути наступний план Путіна. Тому я закликаю – я говорив про це з Урсулою фон дер Ляєн у Копенгагені та кількома днями раніше – щоб Євросоюз якнайшвидше передав Україні обіцяні 9 мільярдів євро, тому що діяти треба всупереч намірам Путіна, Кремля і Москви, а не в тій лінії, яку Москва, ймовірно, зараз виробила собі як чергову лінію атаки на Україну – лінію дестабілізації Євросоюзу», – сказав він.

Прем’єр також попередив Єврокомісію, щоб вона «не потрапила в гру Путіна, гру Москви, тому що це був би інший спосіб позбавлення України суверенітету». «Ми не можемо з цим погодитися», – підкреслив він.

Він зазначив, що кожні кілька днів спілкується з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. «Ймовірно, я найближчим часом поїду в Україну», – додав Моравецький.