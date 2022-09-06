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Прем’єр Чехії: протест у Празі організувала російська п’ята колона

Прем’єр-міністр Чехії Петро Фіала наполягає на своїй заяві про те, що суботня антиурядова демонстрація була спровокована проросійськими силами.

Про це він написав у Twitter, повідомляє «Європейська правда».

«Я залишаюся при своїй заяві, яка стосувалася не протестувальників, а організаторів. Демонстрацію організували члени російської п’ятої колони. Доказів достатньо. Просто подивіться, хто був на сцені та що вони говорили», — йдеться у повідомленні.

Фіала додав, що, на думку організаторів акції, вирішення проблеми дорогих енергоносіїв – вихід із НАТО та ЄС.

«Нас хочуть знову зробити васалом Москви. Про це треба говорити та протистояти цьому. Є спосіб керувати дорогою енергією — доопрацьовуємо національне рішення, працюємо над європейським проєктом. У вересні стане зрозумілим. Ми не недооцінюємо побоювання громадян… Я переконаний, що на такі сумнівні заходи не треба буде виходити на площу. Це нікому не допоможе із дорогими рахунками», — написав Фіала.

6 сентября, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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