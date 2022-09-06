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Новий серіал «Володар перснів» став найпопулярнішим фільмом за всю історію Amazon

Серіал "Володар перснів"

Про це повідомляє Kinowar.

Шоу стартувало 2 вересня. На платформі з’явилося одразу два епізоди. Amazon рапортує, що їх подивилося 25 мільйонів глядачів, і це абсолютний рекорд у рамках стрімінга Amazon Prime Video (і до речі, це також більше, аніж кількість переглядів перших двох епізодів серіалу HBO «Дім дракона», перша серія котрого зібрала 10 мільйонів переглядів, а друга – 12 із гаком).

При цьому думки критиків і глядачів щодо перших епізодів розділилися. Критики високо оцінили проєкт, особливо операторську роботу, музику і спецефекти. Тоді як фанати творчості Толкіна залишилися незадоволені і навіть обурені. Amazon на це відреагував досить радикально: видалив усі негативні відгуки і заблокував можливість їх публікувати, зокрема на сервісі IMDB.

6 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Шоу-бизнес

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