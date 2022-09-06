Генштаб повідомив про «тактичний успіх» ЗСУ на Краматорському напрямку

Українські військові успішно відбили спроби наступу російських сил у районах населених пунктів Білогорівка, Григорівка, Покровське, Бахмутське, Лозове, Спартак, Соледар, Зайцеве і Семигір’я, а на Краматорському напрямку «мали тактичний успіх і вибили ворога з раніше зайнятих ним позицій», повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 5 вересня.

За даними Генштабу, загарбники продовжують зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей.

«Зберігається загроза масованих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України. В акваторії Чорного моря в готовності до застосування і далі перебувають носії крилатих ракет морського базування «Калібр» противника», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що протягом поточної доби російські війська здійснили понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню і понад 25 авіаційних ударів «з метою ураження військових та цивільних об’єктів на території України».