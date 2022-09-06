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Энергодар остался без света и воды после взрыва в районе Запорожской АЭС

Энергодар остался без света и воды из-за повреждения ЛЭП в районе Запорожской АЭС. Об этом пишут в своих телеграм-каналах мэр города Дмитрий Орлов и «глава» назначенной Россией «администрации» оккупированной части Запорожской области Владимир Рогов.

Орлов сообщает, что в 12:20 жители слышали сильный взрыв, после чего в городе пропали свет и вода.

Рогов обвинил в обстрелах Вооруженные силы Украины. По его словам, в результате была повреждена линия электропередачи, а «мощность 6-го энергоблока АЭС снижена до 150МвТ». «Атомная станция работает на обеспечение собственных нужд», – добавил он.

6 сентября, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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