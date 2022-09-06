Энергоблоки Запорожской АЭС полностью остановлены

Украинская компания «Энергоатом» сообщила, что последний работающий энергоблок Запорожской атомной электростанции отключился от энергосистемы Украины после того, как в понедельник российский обстрел вывел из строя линии электропередач.

Напомним, что украинская Запорожская АЭС, крупнейшая в Европе, была захвачена Москвой в марте, но все еще эксплуатируется персоналом украинской компании «Энергоатом». В течение последнего месяца территория АЭС регулярно подвергалась обстрелам, в которых Киев и Москва обвиняют друг на друга. Украина также неоднократно обвиняла Россию в размещении войск и военной техники на электростанции.

«Сегодня в результате пожара, вызванного обстрелом, была отключена (последняя работающая) линия электропередач, – сообщается в заявлении «Энергоатома» в «Телеграме» в понедельник. – В результате (реакторный) блок № 6, который в настоящее время обеспечивает собственные нужды станции, был разгружен и отключен от сети».

Два энергоблока станции, номер пять и шесть, продолжают работать, но в настоящее время отключены от сети. За последние две недели они неоднократно отключались из-за обстрелов.