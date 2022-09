Путін рухає Україну до ЄС та посилює нашу рішучість побудувати демократичну країну, — Жозеп Боррель Джонсон привітав Трасс і згадав підтримку України серед своїх головних здобутків » Администрация Байдена больше не опасается реакции Москвы на поставки оружия Украине, – The Hill Администрация президента США Джо Байдена поставляет в Украину оружие, которое может нанести серьезный ущерб российским войскам, и, в отличие от начала войны, официальные лица Штатов больше не озабочены реакцией Москвы. Об этом со ссылкой на военных и чиновников США сообщает The Hill 5 сентября.

За последние несколько месяцев Вашингтон подробно описал транши в Украину новых беспилотников, более мощных ракет и смертоносных ракетных систем на миллиарды долларов. Это показывает четкую поддержку стране в борьбе с российской агрессией, в отличие от первых дней войны, когда правительство США, казалось, боялось перечислять отправленное, чтобы не вызвать гнев Москвы, отмечает издание. «Но это изменилось благодаря Кремлю, который не смог выполнить свои угрозы. Со временем администрация признала, что они могут предоставить украинцам большее, более мощное, все более тяжелое оружие, а россияне не отреагировали», — сказал The Hill бывший посол США в Украине Уильям Тейлор. Издание отмечает, что российский президент не выполнил своих угроз и показал слабость в противостоянии с Украиной, которой предсказывали падения в первые дни агрессии.