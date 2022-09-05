Президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье, что в ходе телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен он призвал ЕС срочно выделить следующий транш помощи Украине и добивался новой волны европейских санкций против России.

Зеленский предупредил европейцев, что их ждет трудная зима из-за сокращения экспорта российской нефти и газа, добавив, что он и фон дер Ляйен согласовали «шаги по ограничению сверхприбылей России от продажи нефти и газа».

Напомним, что на прошлой неделе страны G7 объявили о планируемом ограничении цен на экспорт российской нефти.

Кремль заявил, что прекратит продажу нефти всем странам, которые введут ограничение.

«Этой зимой Россия готовит решающий энергетический удар по всем европейцам», – сказал Зеленский в своем ежедневном видеообращении после заявлений Москвы о прекращении поставок по «Северному потоку-1».

Европейские страны, оказавшие Украине дипломатическую и военную поддержку, обвинили Россию в использовании поставок энергоносителей в качестве оружия.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в воскресенье, что его правительство исходило из того, что в декабре поставки газа полностью прекратятся, но выразил уверенность в том, что Германия переживет зиму.

«Россия больше не является надежным энергетическим партнером», – сказал Шольц на пресс-конференции в Берлине.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил ранее, что Киев ожидает от ЕС транша макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро ($4,98 млрд) на следующей неделе.

«Обсудили выделение следующего транша макро-(финансовой) помощи со стороны ЕС как можно скорее. Подчеркнул необходимость подготовки 8-го пакета (западных) санкций (против России), включая запрет на выдачу виз российским гражданам», – написал Зеленский в «Твиттере».

«Радио Свобода» приводит слова координатора по коммуникациям в Совете национальной безопасности Джона Кирби по вопросу о визовых ограничениях.

«Мы ввели визовые ограничения для отдельных россиян, – констатировал Кирби в беседе с корреспондентом телеканала “Дождь”. – Мы считаем, что это инструмент, который позволяет привлекать Путина к ответственности за то, что он делает в Украине, и конкретно привлекать к ответственности членов его олигархии, сторонников режима, которые были вовлечены в войну с Украиной. Но мы не считаем, что привлекать к ответственности всех россиян за действия Путина – это продуктивная мера. Мы считаем, что не нужно превращать это в войну со всем российским народом».

Между тем Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило в субботу, что оккупированная Россией Запорожская атомная электростанция на юге Украины снова лишилась внешнего электроснабжения, хотя резервная линия продолжала поставлять электроэнергию в сеть. Только один из шести энергоблоков остался в рабочем состоянии, отмечается в сообщении МАГАТЭ.