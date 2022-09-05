В Україні зростає кількість хворих на коронавірус

Наразі в Україні зафіксовано 11,5 тис. випадків захворювання на коронавірус, у лікарнях перебувають понад три тис. пацієнтів.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

“Ми спостерігаємо початок зростання захворюваності, і це початок осінньої хвилі, яка є базовою. Ми поступово реєструємо все більші показники за кількістю хворих. Наприклад, за минулий тиждень це було 9,1 тис., наразі це 11,5 тис. осіб. Вже третій рік поспіль у вересні відбувається підвищення рівня захворюваності на COVID-19, і спадати він почне в березні – квітні, а може, і на початку травня”, – сказав Кузін.

Говорячи про зростання захворювання, він наголосив, що важливим залишається питання госпіталізації таких пацієнтів.

“І цей показник зростає. За позаминулого тижня це 2,6 тис., зараз близько 3,1 тис. пацієнтів протягом тижня госпіталізуються з діагнозом COVID-19”, – сказав він.

Кузін зазначив, що збільшується і кількість тестувань пацієнтів із підозрою на коронавірус. Він запевнив, що в країні вистачає тест-систем.

“В наявності ПЛР-системи на проведення 1,3 млн досліджень, така ж кількість є в резерві. Цього має вистачити до першого кварталу 2023 року. Також на рівні первинної медичної допомоги доступно близько 1,7 млн швидких тестів. Їх вистачить до кінця 2022 року”, – зазначив він.