У неділю РФ завдала 25 ракетних і понад 22 авіаційних удари по об’єктах України

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

«Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Дмитрівка, Костянтинівка, Зеленопілля, Зайцеве, Кодема, Соледар, Миколаїв, Вознесенськ, Очаків, Сухий Ставок та Безіменне», — йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, в акваторії Чорного моря окупанти тримають у готовності до застосування крилаті ракети «Калібр».

Загарбники продовжують зосереджуватися на повному захопленні Донецької області та утриманні окупованих територій Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, а також на створені умов для відновлення наступу, шукають слабкі місця в українській обороні, намагаються покращити тактичне положення на окремих напрямках.

«Зберігається загроза масованих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах військової та критичної інфраструктури на всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з повітряного простору і території Республіки Білорусь. На інших напрямках противник обстріляв військову та цивільну інфраструктури із танків, бойових машин, мінометів, ствольної та реактивної артилерії», — зазначає Генштаб.

На Сіверському напрямку противник обстріляв цивільну та військову інфраструктуру понад 10 населених пунктів. Найбільше обстрілів зазнали Гасичівка, Янжулівка, Миколаївка, Михальчина Слобода Чернігівської області та Нововасилівка, Нова Гута, Середина-Буда, Бачівськ, Яструбине і Смолине Сумської області.

На Харківському напрямку ворог ударив у районах населених пунктів Дементіївка, Нове, Одноробівка, Борщова, Соснівка, Уди, Руські Тишки, Питомник, Руська Лозова, Слобожанське, Момотове, Петрівка, Байрак, Гусарівка, Чепіль та Мосьпанове, задіявши безпілотники для корегування артилерії.

На Слов’янському напрямку загарбники обстріляли населені пункти Краснопілля, Дібрівне, Вірнопілля та Богородичне, по населеному пункту Дмитрівка завдали авіаудар.

На Краматорському напрямку противник обстріляв райони Піскунівки, Донецького, Кривої Луки, Сіверська та Спірного, на Бахмутському — райони населених пунктів Білогорівка, Веселе, Зайцеве, Кодема, Майорськ, Бахмутське, Соледар, Бахмут та Миколаївка та завдав авіаударів біля Костянтинівки, Зеленопілля, Зайцевого, Кодеми та Соледара.

На Авдіївському напрямку з мінометів та ствольної артилерії окупанти обстріляли населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Авдіївка та Водяне.

На Новопавлівському напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Новомихайлівка, Парасковіївка, Керменчик та Времівка, активних наступальних дій не проводив.

На Запорізькому напрямку загарбники обстріляли райони Новополя та Новосілки.

«На Південнобузькому напрямку противник веде оборонні дії, здійснив обстріли в районах населених пунктів Мирне, Степова Долина, Олександрівка, Таврійське, Партизанське, Ольгине, Киселівка, Кобзарці, Біла Криниця, Андріївка, Нововоскресенське, Миронівка, Любимівка, Петрівка. Ворожих авіаційних ударів зазнали райони Березнегуватого, Безіменного, Великого Артакового, Сухого Ставка та Білої Криниці. Для коригування вогню окупанти задіяли БпЛА», — повідомляє Генштаб.

Після інтенсивних обстрілів Силами оборони противника в

На Херсонщині після обстрілів українськими військовими районів скупчення окупантів загарбники заборонили місцевим жителям перетинати Дніпро як мостами, так і плавзасобами. У разі порушення заборони окупанти погрожують стріляти на ураження.