На Півдні ЗСУ минулої доби знищили понад 100 окупантів, склад боєприпасів, 9 гаубиць і 6 танків

Про це повідомляє у Facebook Оперативне командування «Південь».

«Результати бойового дня складають втрати ворожого війська у кількості 104 рашисти, 6 танків, 26 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки, 9 гаубиць «Мста-С» і «Мста-Б», а також безпілотний розвідник «Елерон-10″. Знищено склад ворожих боєприпасів в районі Томиної Балки, понтонну переправу поблизу села Львове, уражено пункт управління 35-ї армії в Каховському районі та два контрольно-спостережні пункти батальйонних тактичних груп 247-го десантно-штурмового полку і 126-ої окремої бригади берегової оборони в Миколаївському та Бериславському районах, відповідно», — йдеться у повідомленні.

Авіація ЗСУ на Півдні завдала 21 удар по ворожих позиціях і логістичних об’єктах.

«Не даючи ворогу шансів на бойовий успіх та вирішення питань з логістикою, нашою авіацією нанесено двадцять один удар по його позиціях, опорних та командних пунктах, районах зосередження сил та засобів, а також по транспортно-логістичних об’єктах. Ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконувати вогневі завдання в інтенсивній кількості. Переправи через Дніпро і Інгулець перебувають під щільним вогневим контролем», — повідомляє ОК «Південь».