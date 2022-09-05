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Ліз Трасс стане новою прем’єркою Великої Британії

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс перемогла на виборах лідера Консервативної партії та стане новим прем’єр-міністром країни.

Результати виборів були оголошені в понеділок на з’їзді партії, пише «Європейська правда».

У фінальному турі виборів Трасс перемогла колишнього міністра фінансів Ріші Сунака. Вона набрала 81 326 тисяч голосів членів партії, а Сунак — 60 399.

Трасс замінить на посаді Бориса Джонсона, який оголосив про відставку в липні. Офіційно Джонсон продовжуватиме виконувати обов’язки глави уряду до вівторка, 6 вересня, коли на прийнятті в королеви Єлизавети ІІ в маєтку Балморал у Шотландії він подасть у відставку.

5 сентября, 2022 | Category: Мир, Новости

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