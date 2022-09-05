До нового року маємо амбіцію виконати всі сім умов, які поставили Україні під час надання кандидатства до ЄС, — Шмигаль Через контрнаступ ЗСУ на Херсонщині окупанти поставили на паузу «референдум» » Ліз Трасс стане новою прем’єркою Великої Британії Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс перемогла на виборах лідера Консервативної партії та стане новим прем’єр-міністром країни. Результати виборів були оголошені в понеділок на з’їзді партії, пише «Європейська правда». У фінальному турі виборів Трасс перемогла колишнього міністра фінансів Ріші Сунака. Вона набрала 81 326 тисяч голосів членів партії, а Сунак — 60 399. Трасс замінить на посаді Бориса Джонсона, який оголосив про відставку в липні. Офіційно Джонсон продовжуватиме виконувати обов’язки глави уряду до вівторка, 6 вересня, коли на прийнятті в королеви Єлизавети ІІ в маєтку Балморал у Шотландії він подасть у відставку.