Країни ОПЕК+ домовилися про невелике скорочення видобутку нафти

Країни-члени ОПЕК та десять країн-союзників Організації, відомі як ОПЕК+, у понеділок домовились про невелике скорочення видобутку нафти, щоб підтримати ціни, які впали через побоювання економічного спаду.

Про це пише Reuters.

«Виробники нафти скоротять видобуток на 100 000 барелів на день, що становить лише 0,1% від світового попиту, у жовтні.

А також погодилися, що можуть зустрітися в будь-який час, щоб скоригувати видобуток до наступної запланованої зустрічі 5 жовтня.

«Рішення, по суті, зберігає статус-кво, оскільки ОПЕК спостерігає за різкими коливаннями цін на нафту під впливом багатьох факторів в обох напрямках», — пише агентство.

«ОПЕК+ побоюється тривалої волатильності цін, спричиненої слабкими макроекономічними настроями, низькою ліквідністю та поновленими блокуваннями в Китаї, а також невизначеністю щодо потенційної угоди між США та Іраном і зусиллями встановити ліміт ціни на російську нафту», — сказав Метью Холланд з Energy Aspects.

Найбільший виробник ОПЕК Саудівська Аравія минулого місяця повідомила про можливість скорочення видобутку, щоб усунути те, що вона вважає перебільшеним падінням цін на нафту.