Фільм «Снайпер. Білий ворон» потрапив до списку кандидатів на премію «Оскар» від України

Про це повідомили в Українському оскароносному комітеті.

«Через незалежні від організаторів технічні моменти фільм «Снайпер. Білий ворон» режисера Мар’яна Бушана не потрапив до переліку поданих. Проте стрічка відповідає всім технічним вимогам, тож після повторної детальної перевірки потрапила до списку кандидатів і буде розглянута Українським оскарівським комітетом», — йдеться у повідомленні.

Також там додали, що цього року в національному відборі бере участь і фільм «Клондайк» режисерки Марини Ер Горбач.