Фарш із сої: що можна приготувати?

Для вегетаріанців та всіх бажаючих скуштувати щось нове на смак пропонується веганське м’ясо, з якого можна приготувати найрізноманітніші страви. Це допоможе урізноманітнити раціон та отримати комплекс вітамінів, мінералів.

В Україні сьогодні можна купити фарш із сої, виготовлений українським виробником за найновішою технологією. Для цього використовуються натуральні рослинні інгредієнти, а червоний відтінок, як у справжньої яловичини, надає концентрований буряковий сік.

Що можна приготувати з фаршу?

Харчова цінність соєвого фаршу становить 270 ккал на 100 г, тому це не дієтичний продукт. Це необхідно враховувати під час розробки денного раціону. З веганського м’яса можна приготувати різноманітні смачні та корисні страви, а саме:

янтики з фаршем;

люля-кебаб із соусом Вогняр;

банош з фаршем та грибами;

врапи з фаршем, овочами та хумусом із буряка;

веллінгтон з м’ясом та шпинатом;

перші страви з мітболами;

оригінальний салат із фрикадельками, гранатом та фруктами;

картопляники з м’ясом та горошком;

равіолі, парові вареники та ін.

Продається веганське м’ясо у зручній упаковці та замороженому вигляді. Це можуть бути котлети, фарш у брикетах, суперболи. Зберігати продукт можна за температури не вище -18 градусів, а після розморожування та розпакування використовувати протягом двох днів.

Для приготування кебабів із соєвого фаршу необхідно підготувати такі інгредієнти: упаковка рослинного фаршу, один зубчик часнику, невелика цибулина, трохи подрібненої кінзи, сіль та перець до смаку.

Для подачі знадобиться лаваш та помідори, синя цибуля, кінза, соус Вогняр. Готувати таку страву легко та швидко, достатньо з фаршем змішати подрібнену зелень, додати спеції та сформувати ковбаски на шпажках.

Поставити в холодильник на 20 хвилин для охолодження, а потім смажити на грилі або сковороді по п’ять хвилин з кожного боку. Ця ароматна та корисна страва з красивою подачею прикрасить будь-який стіл.

Більше корисних рецептів можна знайти за посиланням https://eat-me-at.com/uk/recipes, де представлена ​​докладна інформація про склад, користь, особливості виробництва веганського м’яса.

У чому особливості веганського бургеру?

Великою популярністю користується веганський бургер з Eat me at у закладах громадського харчування. Цю улюблену страву тепер зможуть скуштувати і вегани, які не вживають м’ясо тварин.

Замість яловичої котлети у вегетаріанському бургері рослинна котлета. Її обсмажують на сковороді чи грилі по три хвилини з кожного боку. Після приготування всіх інгредієнтів збирають бургер.

Булочку розрізають на дві частини та злегка обсмажують на сковороді до рум’яної скоринки. Потім викладають на нижню частину приготовлений гуакамоле, нарізаний солодкий перець, котлету та колслоу.

Останній крок – накривають другою половиною булочки, рясно змащеною соусом чилі. Для приготування колслоу знадобиться 100 г пекінської капусти та 50 г чуки, половина огірка та веганський майонез.