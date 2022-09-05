Джонсон привітав Трасс і згадав підтримку України серед своїх головних здобутків

Борис Джонсон підбив підсумки своєї роботи та привітав з перемогою свою наступницю на посаді лідера Консервативної партії та прем’єра Британії Ліз Трасс.

Як повідомляє «Європейська правда», про це він написав у своєму Twitter.

«Для мене було честю очолювати Консервативну партію останні три роки, здобувши найбільшу за десятиріччя більшість, завершивши процедури Brexit, здійснюючи нагляд за найшвидшим у Європі розгортанням кампанії вакцинації та надаючи життєво необхідну допомогу Україні.

Мої вітання Ліз Трасс з рішучою перемогою. Я знаю, що у неї є правильний план, що робити зі зростанням вартості життя, як згуртувати нашу партію та продовжити чудову роботу з об’єднання та покращення нашої країни. Зараз час, щоби усі консерватори на 100% згуртувалися довкола неї», — заявив Борис Джонсон.

Нагадаємо, вдень 5 вересня стали відомі результати голосування за нового лідера консерваторів — міністерка закордонних справ Ліз Трасс у фінальному турі виборів перемогла колишнього міністра фінансів Ріші Сунака. Вона набрала 81 326 тисяч голосів членів партії, а Сунак — 60 399 голосів.