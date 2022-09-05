Адронному колайдеру загрожує зупиника через енергетичну кризу

Європейська організація ядерних досліджень (CERN) готується до можливого закриття своїх прискорювачів елементарних частинок, у тому числі Великого адронного колайдера, через дефіцит енергії в Європі.

Про це заявив голова комісії CERN з управління енергією Серж Клоде виданню The Wall Street Journal, пише «Європейська правда».

Клоде заявив, що енергетична криза, спричинена вторгненням Росії в Україну, загрожує уповільнити експерименти на найбільшому у світі прискорювачі.

«Нас справді хвилює стабільність мережі, тому ми робимо все можливе, щоб запобігти знеструмленню в нашому регіоні», — сказав він.

Колайдер може бути закритий у періоди пікового попиту на енергію в регіоні, оскільки CERN, який розташований на франко-швейцарському кордоні, є одним із найбільших споживачів електроенергії у Франції.

Його робота вимагає до 200 мегават електроенергії, що становить майже третину від того, що споживає сусіднє швейцарське місто Женева.

Тому CERN розробляє плани закриття деяких своїх прискорювачів елементарних частинок у періоди пікового попиту та розглядає можливість простою Великого адронного колайдера.