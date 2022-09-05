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ЄС надалі підтримуватиме Україну, попри шантаж Росії, — Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Політик поділився деталями під час пресконференції, яка транслювалася в етері телеканалу «Еспресо».

«Європейський Союз надалі підтримуватиме Україну, до якого шантажу не вдалася б Росія, якою не була б загроза для нас. Ми будемо надавати фінансову, політичну, військову підтримки скільки знадобиться», — зазначив Боррель.

Політик додав, що необхідно завершити російсько-українську війну.

«Перша мета нашої підтримки — допомогти Україні закінчити війну. Ми хочемо, аби ця війна закінчилася, але не за будь-яку ціну. Ми хочемо, щоб війна закінчилася з повагою до суверенності України», — зауважив Жозеп Боррель.

5 сентября, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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