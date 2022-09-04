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ЗСУ локалізованими атаками на Запоріжжі стримують розгортання ворожих військ – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що українські військові обмеженими атаками в Запорізькій області перешкоджають розгортанню російських військ.

ДжерелоISW

Деталі: Інститут зазначає таож, Кремль може активізувати самоцензуру серед російських блогерів і військових кореспондентів, які висвітлюють війну в Україні.

Наразі Кремль не затримував блогерів за їхні публікації.

Ключові висновки аналітиків інституту:

  • Представники України заявили, що український контрнаступ, який триває, є методичною операцією з навмисного погіршення стану російських сил і матеріально-технічного забезпечення на півдні, а не операцією, спрямованою на звільнення великих територій.
  • Можливо, Кремль посилює вимоги щодо самоцензури серед російських блогерів і військових кореспондентів, які висвітлюють війну в Україні.
  • Українські військові повідомили, що ЗСУ продовжують позиційні бої вздовж лінії фронту Херсон-Миколаїв і що українські війська зосереджуються на завданні ударів по російських наземних лініях зв’язку, скупченню техніки та живої сили, а також логістичних вузлах уздовж Південного напрямку.
  • Кадри в соцмережах свідчать про ефективні українські удари на заході та в центрі Херсонської області.
  • Російські сили здійснили обмежені наземні атаки на північний схід і південь від Бахмута та на північ і південний захід від міста Донецьк.
  • Українські сили можуть здійснювати локалізовані атаки вздовж лінії зіткнення в західній Запорізькій області, щоб перешкодити розгортанню російських військ.
  • Влада РФ продовжує формувати бойову силу шляхом вербування через державні підприємства та в’язниці, щоб уникнути загальної мобілізації.
  • Російська окупаційна влада намагається охопити основні послуги на окупованих територіях України.
4 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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