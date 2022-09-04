ЗСУ локалізованими атаками на Запоріжжі стримують розгортання ворожих військ – ISW Витік рідкого водню: NASA відклало на невизначений термін запуск ракети до Місяця » ЗСУ ліквідували майже 500 оккпантів Збройні сили ліквідували близько 450 окупантів, а загальна кількість на 7 місяць війни складає 49 500 знищених російських вояк. Джерело: Генштаб Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.09 орієнтовно склали: особового складу – близько 49500 (+450) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2049 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 4430 (+27) од,

артилерійських систем – 1147 (+13) од,

РСЗВ – 294 (+1) од,

засоби ППО — 156 (+3) од,

літаків – 236 (+1) од,

гелікоптерів – 206 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864 (+0),

крилаті ракети — 203 (+0),

кораблі /катери — 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3276 (+8) од,

спеціальна техніка — 106 (+1). Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.