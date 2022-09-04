 
«  
  »

ЗСУ ліквідували майже 500 оккпантів

Збройні сили ліквідували близько 450 окупантів, а загальна кількість на 7 місяць війни складає 49 500 знищених російських вояк.

ДжерелоГенштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.09 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 49500 (+450) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2049 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4430 (+27) од,
  • артилерійських систем – 1147 (+13) од,
  • РСЗВ – 294 (+1) од,
  • засоби ППО — 156 (+3) од,
  • літаків – 236 (+1) од,
  • гелікоптерів – 206 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864 (+0),
  • крилаті ракети — 203 (+0),
  • кораблі /катери — 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3276 (+8) од,
  • спеціальна техніка — 106 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.

4 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  