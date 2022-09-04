 
«  
  »

З початку російського вторгнення до Польщі виїхали 6 млн українців

Польща

Про це йдеться у повідомленні Польської прикордонної служби.

Зазначається, що у п’ятницю кордон із Польщею перетнули 22 200 осіб. У зворотному напрямку кордон перетнули 25,7 тисячі людей.

Це продовжило тенденцію останніх кількох тижнів: у середньому щодня повертається більше людей, ніж їде.

Усього з початку війни 24 лютого в Україну з Польщі в’їхало 4,2 млн людей. За даними влади, більшість із них були громадянами України.

  • 2 вересня міністр освіти Польщі Пшемислав Чарнек заявив, що до польських шкіл пішли навчатися 185 тисяч українських дітей. Переважна більшість з них почала навчання у початкових школах, понад 40 тисяч — у дитсадках і кілька тисяч у гімназіях, технікумах і ремісничих школах.
4 сентября, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  