Через зупинку Nord Stream ціни на газ можуть оновити новий максимум З початку російського вторгнення до Польщі виїхали 6 млн українців » Укрзалізниця пропонує безкоштовну евакуацію з Кримського півострова Укрзалізниця запускає безплатні евакуаційні потяги для українських громадян з тимчасово окупованого Криму Про це повідомив голови правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін у телеграмі. Як йдеться у повідомленні, голова УК провів інспекцію вокзалів Запоріжжя та Кривогу Рогу, які стануть опорними для евакуації жителів Криму. «Останнім часом в Криму буйно квітне бавовна. ЗСУ знають свою роботу. Президент звертався ж до кримчан, які мешкають біля військових об‘єктів, з проханням уникати наближення до них… Ми запускаємо програму евакуації громадян України, які проживають в Криму. Вони зможуть скористатись евакуаційними поїздами із Запоріжжя, Кривого Рогу, та Одеси», — пише Камишін. Як зазначає Укрзалізниця у телеграмі, потяги курсуватимуть із Запоріжжя: до Києва о 18:58

до Львова о 10:15, 15:30, 19:08

до Івано-Франківська о 21:34

до Ужгорода о 15:03 З Кривого Рогу: до Києва о 20:25

до Львова о 15:35 З Одеси: до Києва о 21:01

до Рахова о 14:54

до Ужгорода о 15:54

до Львова о 20:45 Також очільник УЗ наголосив, що проїзд евакуаційними потягами безплатний, у дорозі пропонується гаряче харчування, безкоштовна медична допомога, «підйомні» від Укрпошти, та турбота українських залізничників. 31 серпня Головне управління розвідки ЗСУ звернулося до кримчан з проханням повідомляти про «найпопулярніші» місця «оксамитового сезону».