У Кремінній ЗСУ знищили ворожу техніку та понад 300 окупантів

ЗСУ завдали ударів по окупованій Кремінній. Внаслідок обстрілу українських військових вдалося знищити понад 300 російських окупантів.

Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«У нас кілька днів поспіль у Кремінній щось відбувається. Якісь постійні «хлопки», – зазначив він.

Гайдай додав, що за останні кілька днів втрати російської армії сягнули понад 300 осіб. Крім цього, українським військовим вдалося знищити військову техніку, яка була розмішена поряд.