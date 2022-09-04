Туреччина готова стати посередником у ситуації з захопленою ЗАЕС: результати перемовин Ердогана з Путіним

Президенти Туреччини та РФ 3 серпня провели телефонну розмову, в якій Реджеп Таїп Ердоган запропонував Володимиру Путіну посередницьку роль у ситуації з окупованою Запорізькою АЕС.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

Як пише видання, у комюніке турецької сторони зазначають, що президенти обговорювали реалізацію стамбульських домовленостей щодо експорту українського зерна через Чорне море, а також ситуацію на Запорізькій АЕС.

“Президент Ердоган заявив, що Туреччина може бути посередником у ситуації із Запорізькою АЕС – так, як і в зерновій угоді”, – йдеться у комюніке.

Крім того, президенти обговорили продовження співпраці щодо спорудження в Туреччині АЕС в Аккую.

Водночас у комюніке згадують, що Путін та Ердоган можуть особисто зустрітися 15-16 вересня на полях саміту Шанхайської організації співпраці, який у 2022 році проходитиме у Самарканді в Узбекистані.

Натомість у комюніке російської сторони не згадують про пропозицію Ердогана, вказавши лише, що той “відзначив конструктивну роль Росії в організації місії МАГАТЕ”.