ЄС готові до повного припинення постачання газу з РФ ЗСУ локалізованими атаками на Запоріжжі стримують розгортання ворожих військ – ISW » Путін може відмовитися від участі у саміті G20 через побоювання про безпеку Російський диктатор Володимир Путін ще не вирішив, чи відвідає саміт «Великої двадцятки» в Індонезії через побоювання про безпеку Про це повідомляють російські ЗМІ. За словами речника президента РФ Дмитра Пєскова, під час ухвалення рішення про участь Володимира Путіна у саміті G20 враховуватимуться чинники безпеки. «Для того, щоб прийняти рішення про формат нашої участі, тому що запрошення на вищому рівні є, за що ми вдячні країні-організатору майбутнього саміту, будуть братися до уваги всі фактори, у тому числі фактори безпеки, звичайно», — сказав Пєсков. Зустріч лідерів «Великої двадцятки» відбудеться 15-16 листопада на Балі.