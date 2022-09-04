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Путін може відмовитися від участі у саміті G20 через побоювання про безпеку

Путін

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами речника президента РФ Дмитра Пєскова, під час ухвалення рішення про участь Володимира Путіна у саміті G20 враховуватимуться чинники безпеки.

«Для того, щоб прийняти рішення про формат нашої участі, тому що запрошення на вищому рівні є, за що ми вдячні країні-організатору майбутнього саміту, будуть братися до уваги всі фактори, у тому числі фактори безпеки, звичайно», — сказав Пєсков.

Зустріч лідерів «Великої двадцятки» відбудеться 15-16 листопада на Балі.

4 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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