Путін може відмовитися від участі у саміті G20 через побоювання про безпеку

Про це повідомляють російські ЗМІ.
За словами речника президента РФ Дмитра Пєскова, під час ухвалення рішення про участь Володимира Путіна у саміті G20 враховуватимуться чинники безпеки.
«Для того, щоб прийняти рішення про формат нашої участі, тому що запрошення на вищому рівні є, за що ми вдячні країні-організатору майбутнього саміту, будуть братися до уваги всі фактори, у тому числі фактори безпеки, звичайно», — сказав Пєсков.
Зустріч лідерів «Великої двадцятки» відбудеться 15-16 листопада на Балі.
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