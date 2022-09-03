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ЗСУ за добу знищили 350 окупантів, 25 танків та 1 ворожий літак, — Генштаб

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили близько 49 050 вбитими, 2034 танки, 235 літаків та 205 гелікоптерів

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до  3 вересня орієнтовно склали:

Особового складу  — близько 49 050 (+350 осіб за добу)

Танків ‒ 2034 (+25)

Бойових броньованих машин ‒ 4403 (+37)

Артилерійських систем – 1134 (+8)

Реактивних систем залпового вогню – 293 (+4)

Засобів протиповітряної оборони  — 153 (+0)

Літаків – 235 (+1)

Гелікоптерів – 205 (+0)

Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 864 (+11)

Крилатих ракет – 203 (+5)

Кораблів/катерів – 15 (+0)

Автомобільної техніки та автоцистерн – 3268 (+21)

Спеціальної техніки — 105 (+0)

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються

 

3 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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