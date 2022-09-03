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Повітряні сили знищили 5 тактичних БПЛА і відпрацювали по ворогу ракетами HARM Берлін узгодив кандидатуру нового посла України в Німеччині » ЗСУ за добу знищили 350 окупантів, 25 танків та 1 ворожий літак, — Генштаб З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили близько 49 050 вбитими, 2034 танки, 235 літаків та 205 гелікоптерів Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у facebook. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 3 вересня орієнтовно склали: Особового складу — близько 49 050 (+350 осіб за добу) Танків ‒ 2034 (+25) Бойових броньованих машин ‒ 4403 (+37) Артилерійських систем – 1134 (+8) Реактивних систем залпового вогню – 293 (+4) Засобів протиповітряної оборони — 153 (+0) Літаків – 235 (+1) Гелікоптерів – 205 (+0) Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 864 (+11) Крилатих ракет – 203 (+5) Кораблів/катерів – 15 (+0) Автомобільної техніки та автоцистерн – 3268 (+21) Спеціальної техніки — 105 (+0) Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються