В Естонії спрогнозували війну в Україні до весни 2023 року

Голова розвідувального центру Сил оборони Естонії Марго Гросберг заявив, що активні бойові дії в Україні триватимуть ще від семи до дев’яти тижнів, а потім буде статична війна, і ця фаза триватиме до весни.

Про це повідомляє видання ERR.

За його словами, до закінчення активних бойових дій залишилося 7-9 тижнів – залежно від того, коли зіпсується погода.

“Потім до весни ми матимемо справу зі статичною війною, що ми зараз спостерігаємо у Донецькій і Луганській областях”, – сказав представник естонської розвідки.

Разом з тим, на його думку, малоймовірно, що за цей час удасться звільнити всю територію України, оскільки досягти такого великого успіху за такий короткий час буде дуже складно.

За словами Гросберга, для успішного контрнаступу на Херсонщині необхідна трикратна перевага сил. Окрім того, зазначив він, Росія збудувала численні оборонні споруди, а українські сили поки що прорвали лише першу лінію.

“Я б не став класифікувати це як масований наступ. Але з початку квітня Україна змогла досягти успіхів у Херсонській області”. – додав він.

Водночас, як наголосив естонський полковник, успіхи ЗСУ в Херсонській області й дедалі інтенсивніший наступ знизять можливості окупантів провести там псевдореферендум.