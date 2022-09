Джейн Фонда рассказала, что больна раком Россию попросили на выход с европейского рынка алюминия » Серена Уильямс проиграла в третьем круге US Open. Это матч может стать последним в ее карьере Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла австралийке Айле Томлянович в третьем круге US Open. Ранее 40-летняя спортсменка заявила, что завершит карьеру в большом теннисе. Встреча завершилась со счетом 7-5, 6-7 (4-7), 6-1 в пользу Томлянович, которая теперь сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой. Уильямс завершает 27-летнюю профессиональную карьеру, которая принесла ей 23 победы на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде и поставила в один ряд с величайшими спортсменами мира. В прошлом месяце она написала статью для журнала Vogue, в которой объяснила, что постепенно отходит от тенниса: «Возможно, лучшее слово для описания того, что я собираюсь сделать, это «эволюция». Я здесь, чтобы сказать вам, что я двигаюсь от тенниса к другим важным вещам». Вместе с тем спортсменка пока не подтверждала напрямую, что сыграет последний матч на турнире US Open. Однако ее поклонники на трибунах восприняли происходящее именно как эмоциональный финал карьеры Уильямс. Зрители на стадионе Артура Эша поднялись с мест, когда Уильямс покидала корт — отмеченный ее первым крупным триумфом в 1999 году и еще пятью знаковыми победами в карьере. Когда спортсменка помахала на прощание, из колонок загремела песня Тины Тернер Simply The Best («Просто лучшая»). На вопрос, не передумала ли Уильямс уходить из спорта, она ответила: «Я так не думаю, но никогда не знаешь». У спортсменки текли слезы, когда она давала интервью на корте. Она благодарила семью, команду, зрителей и своих поклонников по всему миру за поддержку на протяжении многих лет. «Я благодарю всех, кто здесь, кто был на моей стороне столько лет, десятилетий. Боже мой, буквально десятилетий», — сказала Уильямс, которая впервые приняла участие в профессиональном турнире в 14 лет, в 1995 году.