Россию попросили на выход с европейского рынка алюминия

Будучи одним из крупнейших в мире производителей алюминия с ежегодным экспортом больше 3 миллионов тонн, Россия, похоже, теряет свой главный рынок сбыта.

В Европе, куда до войны уходило 40% российского алюминия, начинается сезон заключения контрактов на 2023 год, и ведущие покупатели сторонятся российского металла, хотя он не попал под санкции ЕС, в отличие от угля, древесины и нефти.

Один из крупнейших потребителей алюминия, компания Novelis, подразделение индийской Hindalco Industries, отказалась использовать российский металл для снабжения своих европейских заводов. Как сообщает Bloomberg, компания провела первый закупочный тендер с поставками в 2023 году и в его условиях указала, что не будет принимать алюминий российского происхождения.

Novelis, как правило, задает «тон» рынку, и за ней могут последовать и другие покупатели, пишет Bloomberg. А это приведет к необходимости полностью переформатировать торговые цепочки в условиях, когда собственные европейские заводы страдают от роста цен на газ и сокращают производство.

В отличие от нефти, направить «лишний» алюминий на Восток едва ли возможно: Китай сам является крупнейшим в мире производителем с объемами в 10 раз больше российских (36 млн тонн в год).

США обсуждали санкции против российского алюминия в первую неделю вторжения в Украину, но отказались от этой идеи, ссылаясь на то, что это ударит по мировому рынку. В результате «Русал» — крупнейший в России производитель — за первую половину года потерял лишь 11% продаж в физическом объеме, а по выручке даже выиграл: она выросла на 31%, до 7,1 млрд долларов.

Тем не менее компании пришлось искать альтернативных поставщиков сырья после того, как Австралия ввела санкции на поставки глинозема в Россию. В результате по денежным потокам «Русал» стал убыточным: поступления на счета компании оказались меньше расходов на 1,4 млрд долларов.