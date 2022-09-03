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Повітряні сили знищили 5 тактичних БПЛА і відпрацювали по ворогу ракетами HARM

Протиповітряна оборона 2 вересня знищила 5 безпілотників ворога, вранці суботи відбила ракетний удар по Дніпру, бойова авіація успішно застосовує раекти HARM на фронті.

Джерело: пресслужба Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: «За минулу добу 2 вересня та початок доби ( до 2.00 год) 3 вересня зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил знищено п’ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та п’ять крилатих ракет морського базування типу «Калібр», випущених окупантами з акваторії Чорного моря».

Деталі: Вказано, що авіація Повітряних сил ЗСУ б’є по окупантах на різних напрямках.

Екіпажі МіГ-29 та Су-27 забезпечують винищувальне прикриття для ударної авіації та б’ють по позиціях ППО противника протирадіолокаційними ракетами AGM-88 HARM.

Тим часом, бомбардувальна та штурмова авіація традиційно завдає ракетно-бомбових ударів по взводних та ротних опорних пунктах, позиціях реактивних систем залпового вогню, переправах, складах боєприпасів, запасах ПММ, скупченню живої сили та броньованої техніки окупантів.

3 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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