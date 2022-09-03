Польща хоче повної заборони в’їзду громадян РФ на територію ЄС

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава однозначно виступає за те, аби громадяни РФ не могли подорожувати до ЄС.
Як пише «Європейська правда», його цитує RMF24.
Прем’єр наголосив, що Польща — серед тих країн, які підтримують заборону на в’їзд громадян Росії до ЄС.
«Ми переконані, що потрібно не просто уникати надмірної кількості поїздок з Росії — їх потрібно звести до мінімуму. Зараз надзвичайна ситуація, за нашим східним кордоном — війна, і агресор має відчути наслідки», — заявив Матеуш Моравецький.
На його думку, варто обмежитися видачею гуманітарних віз та віз тим росіянам, які явно є опонентами режиму Путіна.
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