В Естонії спрогнозували війну в Україні до весни 2023 року ВСУ использовали деревянные макеты пусковых установок HIMARS, чтобы успешно дурить российскую разведку » Неназваний партнер по НАТО замовив баражуючі боєприпаси “HERO” Rheinmetall і UVision поставлять баражуючі боєприпаси “HERO” неназваній європейській країні-партнеру по НАТО. Про це йдеться у звіті німецького концерну Rheinmetall. Rheinmetall та її партнер UVision отримали перше замовлення від великих європейських Збройних сил на баражуючі боєприпаси “HERO”. Підрозділ спеціального призначення неназваної країни замовив бойові та навчальні боєприпаси “HERO-30”, тренажер, навчальні курси, а також інтегроване обладнання тилового забезпечення та підтримки. Точна кількість боєприпасів майбутньої поставки засекречена. Баражуючі боєприпаси сімейства “HERO” та пускові до них. Фото: armytimes Замовлення було розміщено у липні 2022 року, постачання заплановано на 2023 рік. Як для Rheinmetall, так і для UVision це замовлення має особливе значення, оскільки це перше постачання великим європейським силам.