Комплектующие для ПК из ЕС » НАСА снова попытается запустить к Луне свою самую мощную ракету В субботу НАСА вновь попытается запустить в космос свою самую мощную в истории ракету SLS («Система космических пусков»). Старт должен состояться в ближайшие часы с космодрома центра Кеннеди во Флориде. С него может начаться новая американская программа по возвращению человека на Луну «Артемида» (Artemis). Пуск был назначен на понедельник, но он был отложен по техническим и погодным причинам. Инженерам пришлось устранять утечку охлаждающего агента из двигателей и доводить их до нормальной рабочей температуры. Сейчас в Космическом центре царит бодрая атмосфера. «Мы должны выступить, должны быть готовы, давайте посмотрим, что принесет этот день», — сказал журналистам Майк Сарафин, руководитель миссии Artemis НАСА. Новая попытка запустить SLS запланирована на начало двухчасового окна, которое откроется в 14:17 по местному времени (в 21:17 по московскому времени, 18:17 GMT). 100-метровая ракета должна будет вывести корабль, который в будущем будет пилотируемым, в космос, в направлении Луны. Последний раз такое происходило в декабре 1972 года во время последнего полета миссии «Апполон-17». Тогда полет на Луну выполняли астронавты, но сейчас, после столь долгого перерыва и с полностью новым оборудованием, первый полет новой лунной программы будет беспилотным. Это тестовый запуск, проверка эффективности технологий. Если все пройдет как запланировано, то следующий полет «Артемис-2» в 2024 году состоится уже с людьми на борту. Астронавт НАСА Джессика Майер сказала, что сейчас, пока SLS готовят к полету, нужно набраться терпения. По ее словам, нельзя исключать, что будет еще одна отсрочка. «Да, конечно, это расстраивает всех, но этого можно было ждать, — сказала она Би-би-си. — Это часть нашего обычного рабочего процесса в НАСА. В конечном итоге на SLS будут работать люди, мои друзья, мои коллеги. Поэтому мы должны убедиться, что этот испытательный полет пройдет хорошо». «Конечно, это очень всех расстроит, но мы к такому готовы, — сказала она Би-би-си. — Это часть нашей работы в НАСА. В конце концов на SLS полетят люди, мои друзья, мои коллеги. Мы должны убедиться, что этот испытательный пуск пройдет как надо». «Шаттл на стероидах» В понедельник запуск отменили потому, что инженеры не были уверены, что все четыре больших двигателя основной ступени ракеты полностью готовы к полету. Во время обратного отсчета двигатели охлаждаются до -240 градусов по Цельсию. Это делается для того, чтобы жидкий кислород, который начнет поступать к ним во время старта, не смог резко охладить материалы и привести к повреждению. Перед последней попыткой пуска датчики показали, что температура двигателя № 3 может быть на 15-30 градусов выше необходимой. Билл Маддл из компании Aerojet Rocketdyne уверен, что этот датчик был просто неисправен и что в субботу, если он опять начнет передавать такие показатели, его просто проигнорируют. «Мы изучили всю информацию, другие данные, и пришли к выводу, что в понедельник третий двигатель был даже немного холоднее остальных. Теперь мы знаем, что нам нужно, и за чем мы должны следить перед пуском», — сказал он. Если на этот раз SLS стартует, то это будет захватывающее зрелище. Дуг Херли, который участвовал в последней миссии Space Shuttle в 2011 году, назвал эту ракету «Шаттлом на стероидах». Бывший астронавт теперь работает в компании Northrop Grumman, которая производит большие белые твердотопливные ускорители, установленные по бокам основной ступени SLS. «Самое крутое в запусках Шаттла было то, как во время старта было сначала видно, как он отрывается от земли, потом, когда он еще недалеко от башни, начинает появляться звук. И только затем, еще спустя какое-то время, этот старт начинает чувствоваться физически», — сказал он. «Соотношение тяги к массе у SLS довольно близко к Шаттлу. Вот ракета «Сатурн-5» миссии «Аполлон» была совсем другой. Я, правда, никогда не видел ее лично, но она отрывалась от пусковой площадки довольно неуклюже. Шаттл, казалось, взмывает в одно мгновение, почти сразу после того, как включалось зажигание. SLS должен быть таким же», — сказал он Би-би-си. SLS при старте развивает 39,1 меганьютона тяги. Это почти на 15% больше, чем у ракет «Сатурн-5», которые отправляли астронавтов программы «Аполлон» на Луну в 1960-х и 70-х годах. Как будет проходить полет Первая фаза полета SLS после старта продлится чуть более восьми минут. Верхняя ступень ракеты с кораблем «Орион» выйдет на высокоэллиптическую орбиту. АВТОР ФОТО,NASA Затем разгонный блок должен будет совершить орбитальный виток, разогнать «Орион» — и направить его в сторону Луны. Через два часа и пять минут после запуска запланирован сеанс связи, в ходе которого будет получено подтверждение того, что корабль находится на правильной траектории и движется в космосе со скоростью 30 000 км/ч. Затем он должен выйти на лунную орбиту. В конце «Орион» вернется на Землю и приводнится в океане у берегов Сан-Диего в Калифорнии 11 октября. Запланированная продолжительность миссии составляет чуть менее 38 дней. Это больше, чем длительность будущего полета пилотируемого корабля в 21 день. В НАСА объяснили, что инженеры хотят испытать корабль в предельном режиме, чтобы лучше узнать его возможности. bbc.com