Индия резко сократила закупки российской нефти после визита чиновников США

«Восточный экспресс» российских нефтяников, везущий баррели в Азию вместо Европы, продолжает давать сбои. За неделю, завершившуюся 26 августа, поставки нефти из России азиатским клиентам упали до минимума с первого месяца войны, подсчитал Bloomberg на основе данных по отслеживанию танкеров.

К Китаю, который начал сокращать еще закупки в июле, присоединилась Индия, которая с весны исправно забирала всю нефть, попавшую под «бойкот» в Западной Европе.

За месяц потоки российской нефти в Индию сжались на 40%: в конце июля это было 960 тысяч баррелей в день, в середине августа — 740 тысяч баррелей, а на последней неделе — 570 тысяч.

Китай закупал при этом закупал 810 тысяч баррелей в день — на 35% меньше, чем в начале июня.

Еще 340 тысяч баррелей в сутки вывезли из российских портов танкеры, не указавшие пункт назначения. Но даже если весь этот объем в конечном итоге окажется на индийских или китайских НПЗ, поставки в Азию будут минимальными с начала апреля (1,72 млн баррелей в день).

Проблемы на индийском рынке возникли у российских нефтяников после того, как в Нью-Дели побывала делегация чиновников из США во главе с замминистра финансов Уолли Адеймо — координатором санкционной политики в Вашингтона.

США предложили правительству второй крупнейшей экономики Азии присоединиться к «потолку цен» на российскую нефть — то есть не покупать баррели дороже $40-60. Публично об итогах переговоров ничего не сообщалось. Но по данным Bloomberg, правительство Индии де-факто ответило отказом, заявив, что для сделки нужен «более широкий консенсус».

Россия угрожает полностью остановить поставки сырья странам, которые введут «потолок». И в этом случае Индии, покрывающей импортом 85% своих потребностей в топливе, придется покупать нефть на рынке по мировым ценам, тогда как сейчас она достается со скидкой около $18 за баррель.

Адеймо также попросил власти Индии внимательнее отслеживать то, куда уходят товары, произведенные из российской нефти,- например, пластик не должен попадать на американский рынок, рассказал источник Bloomberg.

Несмотря на то, что привлечь Индию к идее «потолка цен» пока не удалось, страны G7 согласовали этот механизм на встрече министров финансов в пятницу. С 5 декабря, когда вступает в силу нефтяное эмбарго ЕС, услуги по перевозке и страхованию российских баррелей будут попадать под санкции, если цена превысит установленный лимит. Сам лимит, впрочем, пока не утвержден. Власти США опасаются, что слишком низкая цена — например, $40 за баррель — приведет к тому, что Россия свернет добычу, устроив вслед за «газовым голодом» — нефтяной.

Эмбарго ЕС на российскую нефть оставит неприкаянными 1,25 млн баррелей в день, оценивают аналитики Goldman Sachs. Продать весь этот объем в КНР едва ли будет возможно: китайские НПЗ уже закупают возможный максимум российских сортов, и в силу технических особенностей больше «переварить» просто неспособны, говорит аналитик Kpler Хумаюн Фалакшали.

В итоге России придется сокращать добычу, полагает Международное энергетическое агенство. По его прогнозу, уже в начале следующего года производство нефти в РФ упадет на 20%, до 8,8 млн баррелей в сутки — минимума с 2002-03 гг. Сопоставимые объемы российская «нефтянка» теряла лишь дважды в современной истории: во время кризиса пандемии (минус 2 млн баррелей в день) и по итогам развала СССР (минус 5,4 млн баррелей в день с 1987 по 1996 год).