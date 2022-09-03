Берлін узгодив кандидатуру нового посла України в Німеччині Серена Уильямс проиграла в третьем круге US Open. Это матч может стать последним в ее карьере » Джейн Фонда рассказала, что больна раком Джейн Фонда больна раком и проходит курс химиотерапии. Об этом сама актриса сообщила в «Инстаграме». 84-летняя американская актриса рассказала, что у нее диагностировали неходжкинскую лимфому, описав ее как «рак, который очень хорошо поддается лечению». «80% людей выживают, так что я чувствую себя очень везучей», — добавила она. В своей публикации Фонда также напомнила о состоянии системы здравоохранения в США, и заявила, что по-прежнему будет бороться за экологию. По ее словам, она чувствует, что ей повезло, поскольку у нее есть страховка и доступ к лучшим врачам и методам лечения. «Я осознаю, и это [осознание] болезненно, что в этом моя привилегия, — написала она. — Почти каждой семье в Америке в какой-то момент приходится сталкиваться с раком, и слишком многие не имеют доступа к качественному медицинскому обслуживанию, которое получаю я, и это неправильно. Неходжкинская лимфома — менее распространенный вид рака, который развивается в лимфатической системе. Фонда написала, что ей нужно проходить химиотерапию шесть месяцев, но она не позволит лечению помешать ее климатическому активизму. Оскароносная актриса дебютировала в кино в 1960 году, прославившись ролями в таких фильмах как «Барбарелла», «С девяти до пяти» и «На золотом озере». Одна из ее последних ролей — в комедийном сериале на «Нетфликсе» — «Грейс и Фрэнки». Фонда также известна как политическая активистка. В 1970-е она публично выступала против войны во Вьетнаме.