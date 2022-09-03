ЗСУ за добу знищили 350 окупантів, 25 танків та 1 ворожий літак, — Генштаб Джейн Фонда рассказала, что больна раком » Берлін узгодив кандидатуру нового посла України в Німеччині Німеччина погодилася з кандидатурою Олексія Макеєва на посаду нового посла України, який має замінити Андрія Мельника Про це повідомило німецьке видання Spiegel. Стало відомо, що президент Франк-Вальтер Штайнмаєр дав згоду на призначення новим послом Олексія Макеєва. Олексій Макеєв наразі є спецпредставником МЗС України щодо санкційної політики і членом міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола. На дипломатичній службі він з 1996 року, за цей час працював у Берліні та Берні та добре володіє німецькою мовою.