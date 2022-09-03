Берлін узгодив кандидатуру нового посла України в Німеччині

Німеччина погодилася з кандидатурою Олексія Макеєва на посаду нового посла України, який має замінити Андрія Мельника
Про це повідомило німецьке видання Spiegel.
Стало відомо, що президент Франк-Вальтер Штайнмаєр дав згоду на призначення новим послом Олексія Макеєва.
Олексій Макеєв наразі є спецпредставником МЗС України щодо санкційної політики і членом міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола. На дипломатичній службі він з 1996 року, за цей час працював у Берліні та Берні та добре володіє німецькою мовою.
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