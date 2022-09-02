ВСУ использовали деревянные макеты пусковых установок HIMARS, чтобы успешно дурить российскую разведку

Украинская армия использовала деревянные макеты пусковых установок HIMARS, чтобы обмануть российскую разведку и заставить россиян тратить дорогостоящие крылатые ракеты на уничтожение ложных целей, написала газета Washington Post.

Газета ссылается на высокопоставленных украинских и американских официальных лиц, а также на фотографии, которые изучили ее журналисты.

Один из собеседников газеты из Украины сообщил, что российская армия потратила не менее 10 крылатых ракет «Калибр» на уничтожение макетов пусковых установок. Теперь Украина намерена расширить производство таких макетов, сказал он.

Производство и использование макетов HIMARS кажется вполне логичным — эти пусковые установки, вооруженные высокоточными ракетами GMLRS, ВСУ успешно используют для нанесения ударов по важным целям в тылу российских войск.